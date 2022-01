Komiker begeistert als Handy-Kanzlerin – Er war Angela Merkel Plötzlich war er für die ganze Welt nur noch die Bundeskanzlerin: In einer Fake-Doku spielt Olli Dittrich einen Journalisten, dem Merkels Ex-Handynummer zugeteilt wird. Andreas Tobler

«Ich war eine gute Kanzlerin»: Olli Dittrich als ehemaliger ARD-Chefreporter Sandro Zahlemann vor dem Berliner Reichstagsgebäude. Foto: Daniel Wolcke (WDR, beckground tv)

Angela Merkel war die erste Bundeskanzlerin – und zugleich die erste Politikerin, die ihr Land mit dem Handy in der Hand regierte. Insgesamt drei Mobiltelefone gleichzeitig soll Merkel in ihrer Zeit als Regierungschefin besessen haben: eines für Privatzwecke, eines für die CDU und eines für ihren Job als Kanzlerin.

Letzteres ist nun in die Hände des früheren ARD-Chefreporters Sandro Zahlemann gefallen: Nachdem er ein «Schmartphone» mit neuer SIM-Karte gekauft hatte, trudelten auf seinem Telefon zahlreiche Nachrichten ein. Darunter auch einige, die ausschliesslich in Grossbuchstaben und in englischer Sprache verfasst waren, wie Zahlemann – gemäss Selbstauskunft – «nach einer Weile erkennen konnte».