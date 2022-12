Nachruf auf Franz Gertsch – Er war der Kunst seiner Zeit voraus Der Maler gehörte zur internationalen Gilde der Schweizer Künstler, sogar Patti Smith besuchte ihn im Atelier. Bis zuletzt malte er noch zu Hause – jetzt ist Franz Gertsch mit 92 Jahren verstorben. Res Strehle

«Als ob ich ins kalte Meer springen müsste.» Franz Gertsch über seine Malerei. Foto: Nicole Philipp

Den Durchbruch schaffte er vor einem halben Jahrhundert an der Documenta in Kassel 1972. Sein grossformatiges Gemälde zeigte eine Gruppe von Luzerner 68ern und schrieb Zeitgeschichte: Gestützt auf eine Baulatte der lokalen Firma Medici, zelebriert eine jugendliche Gruppe, die so gar nichts mit der Biederkeit einer Schweizer Kleinstadt zu tun haben wollte, das Freiheitsgefühl jener Zeit. Unter diesem Titel wurde das Bild später fast so berühmt wie die Florentiner Dynastie.