Nachruf auf Erwin Kessler – Er war die Militanz in Person Erwin Kesslers Leben bestand aus Kampf und nochmals Kampf – gegen Landwirte, Firmen, Medien. Nun ist der rabiate Tierschützer 77-jährig gestorben. Fabian Renz

Tierschützer Erwin Kessler ist in der Nacht auf Freitag verschieden. Foto: Siggi Bucher

«Klartext, oft undiplomatisch und politisch unkorrekt, ist mein Markenzeichen. Aber ich provoziere nie zum Selbstzweck, sondern um Menschen aufzurütteln und ihnen die Augen für ein grosses Unrecht zu öffnen.» So umschrieb Erwin Kessler vor einigen Jahren in einem Interview mit der «Basler Zeitung» seine Arbeitsweise und Motivation – und tat damit etwas für ihn Ungewöhnliches: Er untertrieb, und dies sogar massiv.

Kessler, die wohl bekannteste Figur der Schweizer Tierschutzszene in den letzten Jahrzehnten, war sehr viel mehr als «oft undiplomatisch». Er war die personifizierte Militanz. Mit seinem 1989 gegründeten Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) in Tuttwil TG ging er rabiat gegen alles vor, was er als Tierquälerei identifiziert hatte. Flugblattaktionen und heimliche Videoaufnahmen in Tierställen gehörten zu seinem Repertoire, vor allem aber Gerichtsprozesse. Kessler prozessierte praktisch ununterbrochen: wegen Tierquälerei, wegen übler Nachrede, wegen physischer Drohungen oder weil er selbst verklagt worden war. Er prozessierte gegen Tierhalter, gegen Firmen, gegen Medien. Er verlor und gewann, gewann und verlor. Und machte einfach immer weiter.