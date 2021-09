Polizei auf Zertifikatskontrolle – «Er wehrte sich wie verrückt – dabei hatte er ein Zertifikat» Seit einer Woche überprüft die Polizei die Einhaltung der Zertifikatspflicht. Manchen Betrieben kommen die Kontrollen gar nicht so ungelegen. Martin Huber

Berichtet von schwierigen Kunden: Jeannette Vonderlinn vom Sportzentrum Hirslen in Bülach gibt der Patrouille der Kantonspolizei Auskunft. Foto: Sabina Bobst

«Jetzt kommt ihr gerade drei Minuten zu spät.» Mit diesen Worten empfängt die Frau an der Kasse Monika Schellenberg und Josip Markovic. Die Kantonspolizistin und der Kantonspolizist haben am vergangenen Freitagnachmittag gerade das Sportzentrum Hirslen in Bülach betreten und sich an der Réception vorgestellt: «Grüezi mitenand, wir machen eine Corona-Kontrolle. Wie läuft das bei Ihnen mit der Zertifikatspflicht?»

«Eigentlich recht gut», antwortet Jeannette Vonderlinn, die Frau an der Kasse. Bis eben auf diesen Herrn vor drei Minuten. Der habe sich strikt geweigert, das Covid-Zertifikat für den Eintritt ins Hallenbad vorzuweisen. «Er wehrte sich wie verrückt und sagte, er fühle sich genötigt», erzählt Vonderlinn. «Dabei hatte der Mann ein Zertifikat!» Erst als sie mit einem Anruf bei der Polizei drohte, habe der Mann seinen Covid-Pass doch noch hervorgeholt, worauf er ins Bad durfte.