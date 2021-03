Der Erschaffer des Züri-WC – Er weiss alles über die Zürcher Toiletten In diesen Tagen erwartet das Züri-WC auf der Walchebrücke den millionsten Besucher. Ein Grund, sich mit dem Mann zu treffen, der keinen Scheissjob gemacht hat. David Sarasin

Auch draufstehen geht: Der Ingenieur Peter Colbrelli weiss, aus was sich das Multifunktions-WC zusammensetzt. Foto: Andrea Zahler

Peter Colbrelli zieht an der Tür des Züri-WC bei der Walchebrücke und stellt sich in die Kabine. Er greift nach der hochgeklappten WC-Brille, die im Raum zu schweben scheint. Dann stellt er sich auf den stählernen WC-Rand, hält sich an den Griffen fest, schaukelt hin und her und sagt: «Auch so könnte man pinkeln, das ist alles sehr robust.»

Peter Colbrelli (51) ist sozusagen das Hirn hinter den öffentlichen Toiletten der Stadt Zürich. Bei der Firma Fierz, einem 15-Angestellten-Betrieb in Glattfelden, leitet er seit einigen Jahren das Projekt Züri-WC.