Musiker und Autor Thees Uhlmann – Er will der Jürgen Klopp des deutschen Rocks sein Der deutsche Interpret singt schmalzige Sätze über Gitarrenakkorde und wirkt dennoch nicht kitschig. In Zürich tritt Thees Uhlmann an zwei Abenden auf – einmal begleitet von einem bekannten Autor. Tim Wirth

Der 48-jährige Thees Uhlmann singt und schreibt. Und das ziemlich gut. Foto: PD

Die Unterhose seiner Oma sei grösser als die Bar, in der er spiele. So kündigte Thees Uhlmann auf den sozialen Medien sein Konzert in der Zürcher Hafenkneipe beim Kasernenareal an, das am Samstag stattfindet.