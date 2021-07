Feinstaub durch Ammoniakemissionen – Er will seinen Kühen Gutes tun – und schadet der Umwelt Bauer Michael Frey hat in seinen Stall investiert, damit es seinen Tieren gut geht. Doch eine tierfreundliche Haltung kann ökologische Probleme verursachen. Dieser paradoxe Effekt wird nun zum Politikum – wegen einer Volksinitiative. Stefan Häne

Barbara und Michael Frey bei ihren Kühen im Laufstall. Im Zweifelsfall, so macht Bauer Michael Frey klar, kommt für ihn der Tierschutz vor dem Umweltschut z. Foto: Urs Jaudas

Wenn es draussen heiss ist, sind die Milchkühe von Michael Frey lieber im Stall. Dort ist es schattig. Aber auch schnell schwül. Darum hat der Landwirt aus Zwillikon, Zürich, ein Lüftungssystem eingebaut. Die Luft wird umgewälzt und ausgetauscht, für die Kühe bleibt das Klima so erträglich. «Ich möchte, dass es meinen Tieren gut geht», sagt Frey, der den Hof in dritter Generation führt. Seit 2001 leben die Milchkühe in einem Laufstall mit Auslauf ins Freie.

Die Lüfter schaffen jedoch ein neues Problem: Mit der Luft, die sie nach aussen tragen, entweicht Ammoniak, das aus dem Urin und Kot der Tiere entsteht. Ähnlich ist es mit dem Auslauf und dem Mist auf dem Boden. Das hat ökologische Folgen.