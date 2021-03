Neues Gesetz gegen Überhitzung – Er will Zürich mit Bäumen retten Die Klimaallianz im Kantonsrat forciert die urbane Begrünung. SP-Kantonsrat Andrew Katumba will den Bäumen mehr Raum geben und zielt auf den Privatverkehr. Daniel Schneebeli

SP-Kantonsrat Andrew Katumba, fotografiert im Rechberggarten, kämpft für die Stadtbäume in Zürich. Foto: Raisa Durandi

Es ist eigentlich ein Horrorschocker, den Franz Hohler 1982 geschrieben hat. Für SP-Kantonsrat Andrew Katumba war es als Jugendlicher die Bettlektüre: «Die Rückeroberung». Heute, fast 40 Jahre später, streifen zwar keine Hirsche und Wölfe durch das verängstigte Zürich wie bei Franz Hohler, und trotzdem lässt Katumba die Geschichte nicht mehr los. Ist das wirklich Science-Fiction? Oder könnte es so oder ähnlich kommen mit dem Klimawandel?

Katumba schliesst nichts aus. Deshalb findet er es besser, der Natur auch in den Städten und Dörfern freiwillig ihren Raum zurückzugeben – bevor sie ihn sich selbst holt. Der 49-Jährige denkt nicht an die wilden Tiere, aber an die Bäume, denn ihnen geht es schlecht in Zürich. Das hat der Stadtrat am letztjährigen Treffen mit den städtischen Kantonsrätinnen und Kantonsräten klar gemacht.