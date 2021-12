Indoor-Garten – Er wohnt mit 500 Zimmerpflanzen «Schon nur der Geruch der Erde tut gut», schwärmt Bryan Chan, der Tausende von Franken für Zimmerpflanzen ausgibt. Diese sind generell im Trend. Sarah Fasolin

Bryan Chan in seinem Reich. Eine solche Sammlung kann während der Ferien nicht mal eben der Nachbar hüten. Foto: Andrea Zahler

Mitten im Gespräch fällt der Satz, der alles erklärt: «Wenn ich etwas liebe, gebe ich alles dafür.» Was Bryan Chan liebt, ist nicht zu übersehen. Mehrere Hundert Zimmerpflanzen wachsen in der Loggia seiner Wohnung in Glattbrugg ZH, in die er extra gezogen ist, weil er hier seinen Schützlingen ein optimales Klima bieten kann.Er öffnet die Tür zu seinem Reich. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 85 Prozent, die Temperatur bei 23 Grad – spezielle Geräte halten diese Werte konstant. Bei den Lampen sind die Farbtemperatur in Kelvin sowie die UV- und Infrarot-Anteile genau dosiert.