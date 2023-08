Clubs in Hartberg, Lafnitz und Pilsen – Er wollte dem FCB helfen – jetzt hat er seine eigene Fussball-Welt Der Oberwiler Unternehmer Martin Dellenbach hat wichtige Positionen bei drei Fussballclubs in Österreich und Tschechien. Was ist die Idee hinter seinem «Bollwerk»? Tilman Pauls

Mit seinen Waschstrassen hat Martin Dellenbach viel Geld verdient – inzwischen ist er in unterschiedlichen Funktionen bei drei Fussballclubs in der Verantwortung. Foto: Kostas Maros

Martin Dellenbach hat nicht viel Zeit. «Dienstag?», ruft er in sein Telefon, «dann bin ich in Oberwil.» Aber nur kurz, denn am Mittwoch geht es wieder los: mit dem Flugzeug nach Wien und von dort nach Hartberg. In Lafnitz muss er auch kurz vorbei und dann weiter nach Tschechien. Jede Woche das gleiche Programm: zwei Tage in Österreich, zwei Tage in Tschechien – und wieder zurück in die Schweiz. Aber so ist das halt, wenn man verantwortungsvolle Positionen bei drei Fussballclubs in zwei Ländern hat.