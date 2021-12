Spätzünder Junior Messias – Er wurde entdeckt, als er Kühlschränke ausliefern musste Junior Messias ist 30, spielt erst seit einem Jahr auf höchstem Niveau und schoss jüngst Milan in der Champions League zum langersehnten Sieg. Dabei wagte er an ein Leben als Profi nicht einmal zu denken, als er nach Italien kam. Marcel Rohner

Angekommen: Fünf Jahre nachdem er in der Serie D begonnen hat, spielt Junior Messias bei Milan. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Im Jahr 2014 klingelt ein Mann an den Türen Turins und liefert Kühlschränke aus. Er hat eine kleine Familie zu ernähren, sein Rücken schmerzt, und nebenbei spielt er Fussball in einem Amateurteam.

Im Jahr 2021 ist der gleiche Mann 30 und liegt auf dem Rasen des Wanda Metropolitano in Madrid, die Hände vor dem Gesicht, Alessandro Florenzi, italienischer Europameister, auf, und Zlatan Ibrahimovic, selbst ernannter Fussballkönig, neben sich.

Das sind Beginn und Höhepunkt der Karriere des Junior Walter Messias. Am 24. November gewinnt die AC Milan gegen Atlético Madrid 1:0, dank eines Tors des Brasilianers, er war kurz zuvor eingewechselt worden. Besonders daran ist, dass es für die Mailänder der erste Sieg in der Königsklasse ist seit einem 3:0 in Glasgow im November 2013.