US-Open-Sieger Daniil Medwedew – Er zeigte dem Publikum den Mittelfinger Als Bösewicht machte sich Daniil Medwedew in New York einen Namen, nun spielt er Spielverderber und jubelt wie ein toter Fisch. Simon Graf

Daniil Medwedew ahmte den Jubel aus dem «Fifa»-Game nach – und tat sich weh. Foto: Timothy A. Clary (AFP)

Daniil Medwedew war schon immer ein bisschen anders. In Wimbledon 2017 kramte er nach einem verlorenen Spiel sein Portemonnaie hervor und warf Münzen unter den Schiedsrichterstuhl, um zu suggerieren, der Unparteiische sei gekauft worden. Dafür musste er dann noch ein paar Münzen mehr abliefern: 7500 Dollar Busse. Und als am US Open vor zwei Jahren sein Stern aufging, legte er sich auf dem Weg in den Final gegen Rafael Nadal mit dem New Yorker Publikum an. Ein Sakrileg.

Die Zuschauer hatten ihn ausgebuht, nachdem er einem Ballkind verärgert das Frotteetuch aus der Hand gerissen hatte. Das liess der Russe nicht auf sich sitzen und zeigte der Menge den Mittelfinger. Später dankte er dem Publikum sarkastisch: «Die Energie, die ihr mir gegeben habt, reicht für meine nächsten fünf Matches.» Was sich dann kurioserweise auch bewahrheitete. Wobei sich Medwedew später entschuldigte und in jenen zwei Wochen vom arroganten Bösewicht zum Scherzbold wandelte.