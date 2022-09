Panikattacken bei Sven Bärtschi – Er zitterte, wenn er nur schon einen Laden betrat Nach schwierigen Jahren in Nordamerika mit Gehirnerschütterung und Depressionen gibt der Rückkehrer am Freitag sein NL-Debüt mit dem SC Bern. Wie er sich heilte und seine mentalen Probleme überwand. Kristian Kapp

Konzentration vor dem ersten Ernstkampf: Sven Bärtschi im Training des SC Bern. Foto: Raphael Moser

Wenn die Karriere in Nordamerika zu Ende geht und der Spieler in die Heimat in Europa zurückkehrt, dann geht das nicht selten mit dem Gefühl der Niederlage einher. Sich eingestehen zu müssen, dass der Traum nun vorbei ist, kann ein mental schwieriger und langer Prozess sein.