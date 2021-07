Spürbar in Teilen der Schweiz – Erdbeben der Stärke 4,1 im Berner Oberland und Wallis Die Erde hat vom Wallis über Bern bis nach Zürich gebebt. Es seien kleinere Schäden möglich, schreibt der Erdbebendienst. SDA/red UPDATE FOLGT

Kurz nach Donnerstagmittag hat in Teilen der Schweiz die Erde gebebt. Gemäss Erdbebendienst der ETH Zürich erreichte das Beben eine Magnitude von 4,0 auf der Richterskala.

Das Beben in Oberwald im Kanton Wallis ereignete sich um 13.11 Uhr in einer Tiefe von 7,1 Kilometern, wie der Webseite des Erdbebendienstes zu entnehmen war. Zu einem Nachbeben kam es rund eine halbe Stunde später in der Tiefe von 8,6 Kilometern, dieses Beben erreichte nach einer ersten automatisierten Messung die Magnitude 1,2 auf der Richterskala.

In Bern und Zürich und sogar bis nach Schaffhausen und Koblenz waren die Erschütterungen zu spüren. Es seien auch Schäden möglich, tweetete der Erdbebendienst der ETH Zürich.

Das letzte vergleichbare Erdbeben mit einer Magnitude von 4,4 gab es am 25. Oktober 2020 im glarnerischen Elm. Erdbeben mit einer Stärke von mehr als vier sind zumeist verbreitet spürbar.

