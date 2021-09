In der Region ungewöhnliches Beben – Erdbeben löst in Melbourne Panik aus Viel waren wegen des Lockdowns in der australischen Metropole in ihrem Zuhause, als die Erde bebte. Derartige Beben sind in der Region selten.

In der Region um die australische Stadt Melbourne bebte am Mittwochmorgen die Erde. Das Erdbeben mit der Stärke 5,8 ist in der Region das stärkste seit 1973. Video: AFP, Twitter

Ein seltenes Erdbeben hat am Mittwoch den Südosten Australiens nahe der Metropole Melbourne erschüttert. Der Erdstoss der Stärke 5,9 liess Gebäude schwanken und Wände einstürzen, Bewohner von Melbourne rannten in Panik ins Freie. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Der Erdstoss ereignete sich am Morgen kurz nach 9 Uhr östlich der zweitgrössten australischen Stadt Melbourne. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens zunächst mit 5,8 an, hob diese später aber auf 5,9 an. Es ereignete sich demnach in einer Tiefe von lediglich zehn Kilometern und war noch hunderte Kilometer entfernt zu spüren.

Angesichts eines seit Wochen geltenden Corona-Lockdowns in Melbourne waren viele Menschen zum Zeitpunkt des Bebens zu Hause. Café-Besitzer Zume Phim sagte der Nachrichtenagentur AFP, er sei auf die Strasse gerannt, als die Erde wackelte: «Das ganze Gebäude schwankte, alle Fenster, das Glas – es war wie eine schwankende Welle. Ich habe das noch nie erlebt, es war ziemlich unheimlich.» In der beliebten Melbourner Einkaufsmeile rund um die Chapel Street lagen zahlreiche Trümmerteile auf den Strassen.

Die Menschen bringen sich im Freien in Sicherheit: Die Melbourner Einkaufsmeile Chapel Street ist mit Trümmerteilen übersät. (22. September 2021) AFP/William West

Die Rettungsdienste erhielten zahlreiche Hilferufe, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Einige Anrufe kamen sogar noch aus der rund 700 Kilometer vom Epizentrum entfernten Stadt Dubbo.

Australiens Premierminister Scott Morrison, der sich zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York aufhält, erklärte, es gebe bislang keine Berichte über Verletzte oder grössere Schäden. Ein solches Erdbeben könne indes «sehr verstörend» sein. Es handele sich um ein sehr seltenes Ereignis in Australien.

Derartige Beben in der Region ungewöhnlich

Tatsächlich sind derartige Erdbeben in Australien ungewöhnlich. Das Beben der Stärke 5,9 sei «das grösste solche Ereignis in Australien seit langer Zeit», sagte der Geologe Mike Sandiford von der Universität Melbourne AFP. Ende des 19. Jahrhunderts habe es einige grosse Beben etwa der Stärke 6,0 gegeben, genaue Angaben seien aber nicht bekannt.

Hätte sich das Erdbeben direkt unterhalb von Melbourne ereignet, wären Schäden in Milliardenhöhe entstanden, sagte Sandiford. Dem Institut Geoscience Australia zufolge gab es nach dem Erdstoss mehrere Nachbeben mit einer Stärke zwischen 2,5 und 4,1.

Die Rettungsdienste haben zahlreiche Hilferufe erhalten. AFP/William West

Der Bürgermeister von Mansfield nahe dem Epizentrum des Bebens sagte dem Sender ABC, es gebe zwar keine Schäden, die Bewohner seien aber von dem Erdstoss überrascht worden. Niemand, mit dem er gesprochen habe, könne sich an ein Erdbeben in der Vergangenheit erinnern, sagte Mark Holcombe. Er selbst habe zum Zeitpunkt des Bebens in seinem Büro gesessen und «einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, was das war».

Die Äufräumarbeiten in Melbourne dürften durch den anhaltenden Lockdown sowie wiederholte Protestaktionen erschwert werden. Am Mittwoch marschierten erneut hunderte Demonstranten durch die Stadt, um gegen die geltenden Corona-Auflagen zu protestieren.

