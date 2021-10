Zehn Botschaftern droht Ausweisung – Erdogan erklärt deutschen Botschafter zur unerwünschten Person Der türkische Präsident will auch die Botschafter der USA, Frankreichs und weiterer Staaten ausweisen lassen. Sie forderten, den Kulturförderer Osman Kavala freizulassen. UPDATE FOLGT

Der türkische Präsident Erdogan hat zehn Botschafter zu unerwünschten Personen erklärt. Foto: Adem Altan (AFP)

Die Türkei hat die Botschafter Deutschlands, der USA und mehrerer anderer Staaten zu unerwünschten Personen erklärt. Er habe das Aussenministerium dazu angewiesen, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag in Eskisehir. «Ich habe unserem Aussenminister den Befehl gegeben. Ich sagte, kümmern Sie sich darum, diese zehn Botschafter so schnell wie möglich zur «Persona non grata» zu erklären», sagte Erdogan.

Auf die Einstufung als «persona non grata» folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung. Der türkische Staatschef nannte keine Frist. «Sie müssen die Türkei kennenlernen und lernen, sie zu verstehen», sagte Erdogan über die zehn Botschafter und warf ihnen «Unanständigkeit» vor. «Sie müssen hier verschwinden, wenn sie die Türkei nicht verstehen.»

Zuvor hatte Erdogan den Botschaftern wegen einer Forderung zur Freilassung des Kulturförderers Osman Kavala bereits indirekt mit der Ausweisung gedroht. Es war zunächst unklar, ob Erdogans neueste Aussagen nun unmittelbar zu einer Ausweisung der Diplomaten von insgesamt zehn Ländern führen würden.

«Wir können nicht den Luxus haben, sie in unserem Land willkommen zu heissen», hatte Erdogan am Donnerstag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge mit Blick auf die Diplomaten erkklärt. «Steht euch zu, der Türkei so eine Lektion zu erteilen? Wer seid ihr schon?» Deutschland oder die USA liessen «Ganoven, Mörder und Terroristen» auch nicht einfach frei.

Botschafter forderten Kavalas Freilassung

Die Botschaften von Deutschland und neun weiteren Ländern in Ankara hatten am Montag einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie mit Verweis auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) die Freilassung des 2017 verhafteten Kavala forderten. Ankara bezeichnete den für diplomatische Gepflogenheiten ungewöhnlichen Aufruf als «inakzeptabel». Das türkische Aussenministerium lud daraufhin die betreffenden Botschafter vor. Unter den einbestellten Diplomaten waren auch die der USA, Frankreichs und der Niederlande.

Der EGMR hatte 2019 bereits Kavalas Freilassung gefordert. Die Türkei ignoriert das Urteil bislang, obwohl sie als Mitglied des Europarats eigentlich zur Umsetzung verpflichtet ist. Kavala und mehr als 50 weiteren Angeklagten wird in einem Prozess ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten in Istanbul 2013 vorgeworfen. Kavala wird zudem der «politischen und militärischen Spionage» im Zusammenhang mit dem Putschversuch von 2016 beschuldigt.

Vor einer Woche besuchte Angela Merkel den türkischen Präsidenten in Istanbul. Foto: Ozan Kose (AFP)

SDA/AFP/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.