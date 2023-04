Erdogans Fans waren immer stolz darauf, in der Mehrheit zu sein. Nun könnte seine Zeit als Regierungschef ablaufen. Foto: Keystone

Die eine Frage, nämlich die, ob Recep Tayyip Erdogan so einfach gehen würde, sollte er die Wahl verlieren, sie spielt in der Türkei gerade keine grosse Rolle. Stellt sie jemand, ist es meistens ein Journalist aus dem Westen. Die Türkinnen und Türken sind sich nicht in vielem einig. Aber sie sind der Meinung, dass die Macht durch Wahlen vergeben werden sollte. Weswegen die Wahlbeteiligung in der Türkei immer hoch war, zuletzt bei 86 Prozent. Auch Erdogans Anhänger sehen das so, sie waren immer stolz darauf, in der Mehrheit zu sein. Erdogans Erfolg hatte genau damit zu tun: dass er ein Gewinnertyp war.

Wird er alles tun, um an der Macht zu bleiben? Wird er. Wird er dafür auch zu undemokratischen Mitteln greifen? Möglich. Niemand in der Türkei wäre überrascht, wenn Erdogan zu tricksen versucht. Doch sind die Grenzen dabei eng gesetzt. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Türkei zwar keine perfekte Demokratie ist, wohl aber ein funktionierendes Land voller Social-Media-Nutzer, denen Betrug sofort auffallen würde. Die Wähler der Opposition und die Parteien selbst werden sehr genau aufpassen.

Sollte am Wahlabend der Gewinner Erdogan heissen, würde das kaum jemand glauben.

Auch kann Erdogan diese Wahl kaum noch stehlen, weil er nicht mehr der Favorit ist. Die Stimmung spricht inzwischen für einen Sieg seines Gegners Kemal Kilicdaroglu. Sollte am Wahlabend der Gewinner Erdogan heissen, würde das kaum jemand glauben. Unwahrscheinlich auch, dass Erdogans eigener Apparat bei einem Betrugsversuch mitmachen würde. Die Wahlkommission, die Polizei, die Armee. Auch die Beamten spüren, wenn eine neue Zeit anbricht.

Als Erdogans AKP vor vier Jahren die Istanbuler Bürgermeisterwahl verlor, liess der Präsident die Wahl wiederholen. Die Nachwahl jedoch gewann der Oppositionskandidat deutlich – und Erdogan musste es akzeptieren. Sollte er am 14. Mai nun verlieren, wird er gehen müssen. Weil die Türkinnen und Türken es so wollen.

