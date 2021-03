Analyse zum Austritt der Türkei aus Frauenschutz-Abkommen – Erdogans Politik wirkt gezielt aggressiv, aber auch orientierungslos Für den türkischen Austritt aus der Istanbul-Konvention gibt es keine rationale Rechtfertigung. Vielmehr steuert Präsident Erdogan innen- und aussenpolitisch bewusst auf Konfrontation. Tomas Avenarius aus Istanbul

Steuert auf ganzer Linie auf Konfrontation: Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan (AFP)

Im mitternächtlichen Handstreich tritt die Türkei aus der Istanbul-Konvention zum Schutz der Frauen vor Gewalt aus: Recep Tayyip Erdogan hat das Dekret zur Geisterstunde unterzeichnet. Das ist ein zweifaches Debakel. Einmal für die Sache der Frauen in der Türkei. Und zum Zweiten für das ganze Land, das sich nun vollends aus der ohnehin immer fragileren Wertegemeinschaft mit Europa und den USA verabschiedet.

Was das Nein zur Istanbul-Konvention angeht, so gibt es dafür keinerlei Rechtfertigung. Weder angebliche kulturelle Eigenheiten noch vermeintlich islamisch-religiöse Vorgaben können diesen Schlag ins Gesicht der modernen türkischen Frau rechtfertigen. Sie soll sich als das begreifen, was sie in den Augen beinharter Islamisten und ewiggestriger Traditionalisten immer war und für immer bleiben soll: Mensch und Bürgerin zweiter Wahl.