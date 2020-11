Herr Odermatt, Sie setzen sich stark für die umstrittene Überbauung an der Thurgauerstrasse ein. Warum liegt Ihnen das Projekt so am Herzen?

Das tönt doch grossartig, Frau Leitner. Warum sind Sie und Ihre Partei, die AL, dagegen?

Andrea Leitner: Ja, das tönt wunderbar. Es beinhaltet alles, was wir eigentlich fordern: ein Drittel subventionierte Wohnungen, Wohnen im Alter. Wir kritisieren aber, wie das Projekt aufgegleist wurde. Es sieht ganz bewusst eine robuste, urbane Struktur vor und vernachlässigt das bestehende, benachbarte Grubenackerquartier. Wir bauen nicht in einer abgelegen Gegend eine Trabantenstadt, sondern mitten in einem Quartier, in dem Menschen leben.