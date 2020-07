Mehr Hirntumore bei Kindern – Erhöhtes Krebsrisiko im Weinland – und der Kanton handelt nicht Eine Studie belegt: Kinder im Weinland erkranken häufiger an Krebs als anderswo. Der Kanton will die Ursache nicht erforschen lassen – andere aber schon. Thomas Münzel

Blick eine Kindernotfallstation: Jedes Jahr erkrankt im Berner Seeland und im Weinland zusammengenommen ein Kind mehr an einem Hirntumor als in der übrigen Schweiz. Bild: Franziska Scheidegger

Welchen Einfluss hat der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft auf die Gesundheit von Kindern? Dieser Frage will in den kommenden Monaten eine Gruppe von Forschern unter der Leitung des Wissenschaftlers Ben Spycher nachgehen. Als Grundlage dient dem Team vom Berner Institut für Sozial- und Präventivmedizin seine eigene im Mai dieses Jahres publizierte Studie. In dieser kamen sie zum Schluss, dass für ein Kind im Berner Seeland und im Zürcher Weinland ein um etwa 20 Prozent höheres Risiko besteht, «eines Tages an einem Hirntumor zu erkranken». Die Forscher hatten festgestellt, «dass in den letzten 30 Jahren, im Seeland und im Weinland zusammengenommen, jedes Jahr ein Kind mehr an einem Hirntumor erkrankt ist als in der übrigen Schweiz».