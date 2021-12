Notsituation bei Stadtbus Winterthur – Erkrankte Busfahrer, genervte Passagiere

Ausnahmesituation in Winterthur – Darum zittert Stadtbus vor Omikron Die Stadt will das reduzierte Busangebot bis mindestens Silvester beibehalten. Doch mit der Virusvariante Omikron drohen noch ganz andere Szenarien. Dabei sind die Fahrgäste schon jetzt genervt. Thomas Münzel

In den letzten Wochen war das Gedränge ausserhalb und innerhalb der Stadtbusse manchmal so gross, dass manche Fahrgäste nach eigenen Angaben weder ein- noch aussteigen konnten. Foto: Marc Dahinden

Eigentlich wollte der junge Vater mit seinem Kinderwagen in Veltheim nur schnell den 2er-Bus besteigen und zum Bahnhof fahren. Doch daraus wurde nichts. Und das nicht nur an diesem Tag, sondern auch in den darauffolgenden Dezembertagen. «Wenn die Busse kommen, dann sind diese derzeit so überfüllt, dass ich keine Chance habe, mich mit dem Kinderwagen noch irgendwie reinzuquetschen», erzählt der Vater dieser Zeitung. «Ich habe mir deshalb jetzt angewöhnt, die Strecke bis zum Bahnhof zu Fuss zu gehen.»

Seit Stadtbus vor einigen Wochen wegen 31 krankheitsbedingter Ausfälle sein Busangebot auf mehreren Linien reduziert hat, häufen sich solche und ähnliche Berichte. Eine junge Frau erzählt ihrerseits davon, dass sie es aufgrund der überfüllten Busse kürzlich nicht einmal mehr geschafft habe, rechtzeitig auszusteigen, weil alle dicht gedrängt zusammenstanden und zusätzlich mehrere Kinderwagen ihr den Weg versperrten. «Wie muss es jetzt wohl erst den älteren Passagieren ergehen?», fragt sie sich.