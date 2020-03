Handydaten in Echtzeit

Die ausserordentliche Lage würde dem Bundesrat viele ausserordentlichen Kompetenzen geben, erklärt Berset. Man müsse gerade jetzt aber auch auf die Verhältnismässigkeit und die Grundprinzipien des Staates achten. Ein Entscheid, um Handydaten in Echtzeit zu überwachen, stehe derzeit nicht zur Diskussion, das wolle man nicht. Man sehe jetzt ja auch, dass man die Situation auch ohne solche Massnahmen meistern könne. Derzeit werte man nur Daten aus der Vergangenheit aus, um zu sehen, ob die Regeln eingehalten werden. Eine Möglichkeit wäre auch, die Digitalisierung in einem nächsten Schritt zu nutzen, um die Situation für alle zu erleichtern. Dafür müsse man aber den Datenschutz beachten, wenn man in diese Richtung gehen wolle und das müsste ganz klar auf Freiwilligkeit beruhen. Es gebe dafür verschiedene Modelle. Das wäre dann aber ganz eine andere Situation als momentan. Derzeit gebe es genau eine Person, welche Analysen von Swisscom auswerte, es handle sich dabei nicht einmal um Rohdaten.