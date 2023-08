Ermittlungen laufen – Ein Toter und Dutzende Verletzte nach Explosion an Tankstelle in Rumänien Eine gigantische Explosion hat in Rumänien zahlreiche Personen verletzt. Das einzige Todesopfer des Vorfall erlag jedoch einem Herzinfarkt.

Bei zwei aufeinanderfolgenden Explosionen an einer Flüssiggas-Tankstelle nahe der rumänischen Hauptstadt Bukarest ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere 57 Personen erlitten bei dem Unglück am Samstagabend in der Ortschaft Crevedia, 20 Kilometer nordwestlich von Bukarest, zum Teil schwere Verletzungen, wie das rumänische Innenministerium am Sonntagmorgen bekanntgab.

Das bislang einzige Todesopfer starb an einem Herzinfarkt und nicht an Verbrennungen, wie das Ministerium festhielt. Unter den Verletzten waren demnach 39 Feuerwehrleute und je zwei Polizisten und Gendarmen. Den Feuerwehren gelang es in der Nacht zum Sonntag, den Brand an der Tankstelle zu löschen. Was die Explosionen ausgelöst hatte, war zunächst nicht bekannt. Die rumänische Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen unbekannt wegen Herbeiführung einer Katastrophensituation ein.

