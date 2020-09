Nur einen Tag nach Tour-Ende – Ermittlungen wegen Dopingverdachts bei Tour de France Bei einer Durchsuchung sollen «Gesundheitsprodukte und Medikamente» gefunden worden sein.

Am Sonntag gewann Tadej Pogacar die Tour de France. Diese steht nur einen Tag später in den Schlagzeilen. Video: SRF

Wegen Dopingverdachts bei einem Team der Tour de France hat die Staatsanwalt einem Bericht zufolge Vorermittlungen eingeleitet. Es seien zahlreiche Gesundheitsprodukte entdeckt worden, darunter Medikamente und in dem Zusammenhang auch Hinweise auf Doping, zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP am Montagabend die Staatsanwaltschaft von Marseille. Zwei Menschen wurden demnach am Abend in Polizeigewahrsam genommen.

Bei Vorermittlungen wird geprüft, ob an den Vorwürfen etwas dran ist. Berichten zufolge hatte es vergangenen Mittwoch eine entsprechende Durchsuchung gegeben, die sich gegen mehrere Fahrer eines Teams richtete. Sie habe in der Nähe des Wintersportorts Méribel in den französischen Alpen stattgefunden, berichtete die französische Sportzeitung «L’Équipe». Dafür gab es von den Behörden zunächst keine Bestätigung.

