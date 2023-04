Neuer Chef der UBS – Ermotti: Werden alle Mitarbeiter von UBS und CS fair behandeln Der neue UBS-Konzernchef hat sich schriftlich an die Angestellten der Credit Suisse gewandt. Der Tessiner kündigt Veränderungen und schwierige Entscheidungen an.

Einschnitte werden kommen: Sergio Ermotti ist der Konzernchef der neuen Schweizer Megabank. Foto: Christian Beutler (Keystone/Archiv)

Der neue UBS-Chef Sergio Ermotti hat die Mitarbeiter vor der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS auf Einschnitte vorbereitet: Es werde zu Veränderungen und schwierigen Entscheidungen kommen, schrieb Ermotti am Donnerstag in einem Mitteilung an die CS-Beschäftigten.

Der 63-jährige Tessiner hatte erst am Vortag nach der Generalversammlung sein Amt als Konzernchef von Ralph Hamers übernommen. Er war vom Verwaltungsrat vor einer Woche überraschend zum neuen Konzernchef ernannt worden.

«Obwohl es zu früh ist darüber zu spekulieren, wie das gemeinsame Unternehmen aussehen wird, könnt ihr Euch darauf verlassen, dass wir alle Mitarbeiter sowohl bei der CS als auch bei der UBS fair behandeln werden», hiess es in dem Schreiben, über das zuerst die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hatte.

Eine «Herkulesaufgabe»

Vize-Verwaltungsratspräsident Lukas Gähwiler hatte am Vortag an der UBS-Generalversammlung gesagt, dass es für Spekulationen über die Arbeitsplätze ganz einfach zu früh sei: «Es müssen zunächst beide Banken weitergeführt und in den kommenden Jahren integriert werden. Dies ist eine Herkulesaufgabe, die kurzfristig eher mehr als weniger Leute benötigt. Mittelfristig ist klar, dass wir verschiedene Optionen abwägen müssen. Und langfristig ist auch klar, dass Synergien anfallen werden», sagte Gähwiler, der selber von 1990 und 2009 bei der Credit Suisse gearbeitet hatte.

Die CS habe zwar stabilisiert werden können, aber die Unsicherheit bis zum Abschluss der Transaktion seien gross. Man wolle diese deshalb möglichst rasch abschliessen. «Dies wird im besten Fall ein paar Wochen, wahrscheinlich aber wenige Monate dauern. Dafür braucht es nun auch etwas Ruhe. Manch gut gemeinter Vorschlag, was alles noch getan werden könnte, führt eher zu unnötiger Verunsicherung», sagte Gähwiler.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.