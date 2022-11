Mehrere Tausend Teilnehmende – Iran-Demo: Flavia Wasserfallen schneidet sich Haare ab Zum wiederholten Mal findet am Samstag auf dem Bundesplatz eine Demonstration gegen das iranische Regime statt. Mirjam Comtesse Christian Zellweger , Jürg Spori LIVE

50 Tage ist es her, seit Masha Amini im Iran in Polizeigewahrsam ihr Leben verlor. Seither reissen die Proteste gegen das Mullah-Regime nicht nur im Iran nicht ab, auch in der Schweiz gehen seit Wochen immer wieder Menschen auf die Strasse. So versammelten sich in Bern zuletzt am 15. Oktober mehrere hundert Menschen auf dem Bundesplatz.

Heute findet auf dem Bundesplatz eine nationale Kundgebung der Solidarität statt. Dazu aufgerufen haben laut Posts in den sozialen Medien hundert Schweizer Persönlichkeiten.

Der Bundesplatz füllt sich schon kurz nach 14 Uhr immer mehr; mehrere Tausend Personen haben sich versammelt. Es werden Flyer mit Parolen verteilt: auf Deutsch, Englisch, Französisch und Persisch.

Es hat zahlreiche Familien, auffällig viele Frauen und auch einige Promis. Der Berner Autor Lukas Bärfuss ist da, ebenso der Grünen-Politiker Jo Lang.

«Frau - Leben - Freiheit»

Als erste Rednerin stand die Radiomoderatorin Shiva Arbabi auf der Tribüne. Der Iran sei «ein brutales und menschenverachtendes Regime», sagte sie und kritisierte die lasche Reaktion des Bundesrats auf die Gewalt im Iran. Die Schweiz müsse die «erste feministische Revolution weltweit» unterstützen. Die Menge skandiert «Frau - Leben - Freiheit».

Die Berner SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen sprach als nächste: «Die Schweiz kann und muss mehr machen», sagte sie. «Wir fordern, dass die Schweiz sich aktiv für eine UNO-Menschenrechtsmission im Iran einsetzt.» Und der Bundesrat müsse «endlich die EU-Sanktionen gegen den Iran übernehmen.»

Während ihrer Rede schneidet sich Wasserfallen zudem die Haare ab – eine Geste der Solidarität, welche bereits die Runde um die Welt gemacht hat.

