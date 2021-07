Mit Uber-Konkurrenz gescheitert - Erneuter Skandal um St. Galler Uni-Dozenten

Mit Uber-Konkurrenz gescheitert – Neuer Skandal um St. Galler Dozenten Ein Controlling-Spezialist darf nicht mehr an der Hochschule St. Gallen lehren, weil er wegen Misswirtschaft bei einem Luxusfahrdienst verurteilt wurde. Immer wieder fallen Professoren der Uni mit Verfehlungen auf. Thomas Knellwolf

Illustration: Ruedi Widmer

Ein ungleiches Duo wollte Mitte Zehnerjahre nichts weniger als die Mobilitätsrevolution anzetteln. Ein umtriebiger Geschäftsführer aus dem Aargau präsentierte seine grossen Pläne Investoren und der Öffentlichkeit. Im Hintergrund stand ein Controlling-Professor aus der Ostschweiz, der mit seiner Expertise und seinem guten Ruf dem Start-up Seriosität verlieh. Oder hätte verleihen sollen. Denn heute ist die Firma pleite und das ungleiche Duo wegen Wirtschaftsdelikten rechtskräftig verurteilt.

Männer am Steuer ungeheuer

Ihr Vorhaben mutete wie eine Deluxe-Variante des Fahrdienstes Uber an. In den wichtigsten Schweizer Städten wollte das Start-up mit einer weissen Tesla-Flotte Präsenz markieren. Dem CEO waren Männer am Steuer ungeheuer. Seine Fahrerinnen nannte er «Pilotinnen». «Frauen bringen eine höhere Sozialkompetenz mit, sie machen statistisch weniger fatale Unfälle», sagte er der «Nordwestschweiz».