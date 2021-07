Raubserie in Frankreichs Kapitale – Erneut ein Überfall auf Pariser Juweliergeschäft Die beiden Täter haben in Frankreichs Hauptstadt Schmuck und Bargeld im Wert von 400’000 Euro entwendet. Von ihnen fehlt vorerst jede Spur.

Wiederum ist mitten in Paris ein Juweliergeschäft überfallen worden. Foto: Ludovic Marin (AFP/30. Juli 2021)

Nur drei Tage nach dem spektakulären Millionenraub in einem Schmuckgeschäft nahe der Luxusmeile Champs Elysées wurde in Paris erneut ein Juwelier überfallen. Die beiden Täter erbeuteten dabei am Freitag nach Angaben aus Ermittlungskreisen im trendigen 4. Arrondissement im Zentrum der französischen Hauptstadt Schmuck und Bargeld im Wert von rund 400’000 Euro (zirka 430’000 Franken). Die mit einem Elektroschocker und Tränengas ausgestatteten Männer konnten anschliessend entkommen.

Erst drei Tage zuvor hatte ein Mann den Luxus-Juwelier Chaumet nahe den Champs Elysées überfallen und dabei Beute in Wert von fast drei Millionen Euro (etwa 3,2 Millionen Franken) gemacht. Der Tatverdächtige wurde am folgenden Tag zusammen mit einem mutmasslichen Komplizen an einer Autobahnraststätte im Osten Frankreichs festgenommen.

AFP/fal

