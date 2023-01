Streit um Zürcher Steuerpolitik – Ernst Stocker will wissen, wie stark andere Kantone von Zürich profitieren Der Finanzdirektor ärgert sich darüber, dass Nachbarkantone Steuersenkungen angekündigt haben. Er droht: «Wenn die Differenzen zu gross werden, gibt es ‹Lämpe›.» Konrad Staehelin

Will die Wiederwahl und tiefere Zürcher Ausgaben für den Finanzausgleich: Ernst Stocker an einer Veranstaltung im Oktober 2022. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Der Zürcher SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker hat am Montagmorgen seinem Frust über die Steuerpolitik anderer Kantone Luft verschafft. An einem Mediengespräch im Beisein von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh und dem Ständerat Ruedi Noser (beide FDP) teilte er in verschiedene Richtungen aus.