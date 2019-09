Erst wurde er ausgebremst, nun ist er Ankläger

Er war einer, der auffiel. Doch als er nicht mehr da war, fiel das den wenigsten auf.

Ryan Gardner hat 20 Saisons in der höchsten Schweizer Liga gespielt, 1075 Partien bestritten. Mit Lugano (2003 und 2006), Zürich (2008) und Bern (2013) gewann er die Meisterschaft. Dazu kommen die Titel in der Champions Hockey League 2009 und im Schweizer Cup 2015. Mit dem Schweizer ­Nationalteam holte er 2013 WM-Silber. So weit, so erfolgreich.

Auf dem Eis überragte Gardner die anderen allein wegen seiner Körpergrösse von 198 Zenti­metern. Der Leistungsausweis, die aussergewöhnliche Spielweise – langsam auf den Beinen, schnell im Kopf und im Abschluss –, dazu die Grösse: Einer wie er kann im Prinzip nicht in Vergessenheit ­geraten. Einer wie er musste erfahren, wie schnell Ruhm im Schweizer Eishockey verblasst.

Sein letztes Spiel bestritt Gardner im Playoff-Halbfinal 2017 für Lugano gegen Bern. Er wollte eine Saison anhängen. Lugano wollte nicht. Er hoffte auf eine Anstellung als Trainer im Nachwuchs, weil er seine Erfahrungen weitergeben wollte – «und weil ich als Spieler Taktik und Systeme immer rasch kapiert hatte». Lugano wollte nicht. Gardner zog mit seiner Frau und den zwei Söhnen nach Kanada, in die Nähe der Verwandten. Erst zehn Monate nach dem letzten Match gab er den Rücktritt bekannt. Die Mitteilung schloss er mit den Worten, seine Zukunft werde mit Eishockey zu tun haben, «hoffentlich in der Schweiz». Die Meldung fand kaum Beachtung.

Gardner: «Es isch scho guet so – that’s business»

Nun sitzt Gardner, 41, in seinem Haus in Aurora, eine halbe Stunde Fahrzeit von Toronto entfernt. Er spricht am Telefon mit einer Melange aus Schweizerdeutsch und Englisch und sagt: «Es isch scho guet so – that’s business.»

Mehr als die Hälfte seines ­Lebens verbrachte er in der Schweiz. Vater Dave kam in den frühen Achtzigern samt Familie nach Ambri. Ryan besuchte den Kindergarten. Er sagt, die erste Melodie, an die er sich erinnere, sei «La Montanara». Mit 19 Jahren kehrte er nach ­Ambri zurück, als Spieler. Einige belächelten den schlaksigen, ungelenken Kanadier. Er sollte einer der ­erfolgreichsten und bestbezahlten Spieler im Schweizer Eishockey werden. 2008 erhielt er den Schweizer Pass.

«Ich bin froh, wohnen wir nun nah bei unseren Familien. Aber die Schweiz ist der beste Ort zum ­Leben», sagt Gardner. Über den stillen Abgang mag er kaum Worte verlieren. «Es lag nicht in meiner Hand, mich irgendwo vor einem Publikum zu verabschieden. Ich habe das Rampenlicht nie gesucht und bin dankbar, durfte ich in ­vielen guten Teams spielen.»

Als nicht nur in Lugano die ­Türen geschlossen waren, suchte Gardner nach anderen Wegen, fand den Kontakt zu Swiss Ice Hockey. Er assistierte dem Player Safety ­Officer Stéphane Auger, tauschte sich mit dessen NHL-Pendant aus, besuchte den «Situation-Room», wo Video-Entscheidungen analysiert und die Ergebnisse den Schiedsrichtern in den Hallen mitgeteilt werden. Seit dieser Saison steht der Ex-Profi als PSO im Schweizer Eishockey in der Verantwortung. Er schaut sich Partien der zwei höchsten Ligen an, untersucht strittige Szenen, berücksichtigt den Schiedsrichterrapport und stellt je nachdem bis 7 Uhr morgens am Folgetag (Schweizer Zeit) einen Antrag, ob eine Szene vom Einzelrichter beurteilt werden und in welcher Kategorie das Strafmass liegen soll.

Strafen, Sperren, Bussen: Aber über allem steht der Respekt

Gardner übernimmt die Rolle des Anklägers, urteilt zuweilen über frühere Teamkollegen. Das be­reitet ihm keine Mühe. «Es geht darum, die Spieler zu schützen.» Er spricht von erzieherischen Massnahmen, ist mit seinem Team daran, eine Datenbank aufzubauen, die nach Spielern und Vergehen sortiert ist. Den Akteuren soll aufgezeigt werden, in welchen Bereichen sie sich falsch oder fahrlässig ­verhalten ­haben. «Die Sportart ist schnell und hart. Es muss unser Ziel sein, dass die Spieler auch ein schönes Leben nach der Karriere haben.»

Seine Arbeit sieht Gardner als eines von mehreren Tools, welche die Profis zur Räson bringen können. «Sperren schmerzen die Spieler, Strafen auf dem Eis und Bussen ebenso. Aber wir müssen ihnen auch belegen können, was sie falsch gemacht haben.» Über allem stehe der Respekt des Spielers vor dem Gegner: «Ist dieser nicht vorhanden, bringt alles nichts.»

Gardner ist sich bewusst, dass mancher Entscheid einen Rattenschwanz an Unmut und Unverständnis nach sich zieht. Jüngst entflammte die Diskussion darüber, weshalb es für das Beinstellen von Langnaus Earl gegen Gottérons Sprunger kein Verfahren gab. Ein Sportchef sagt auf die Frage, ob der neue PSO gute Arbeit verrichte: «Diesen Job kannst du nicht gut machen, weil immer jemand findet, du hättest falsch entschieden.»

Gardner sagt: «Ich bin dankbar. Nun helfe ich dem Schweizer Eishockey auf einem anderen Weg und an einem anderen Ort als geplant.»

Er hofft auf ein Wiedersehen.

