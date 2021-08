So kommen die Pferde an die Spiele – Erst das Hotel, dann der 20’000-Franken-Flug nach Tokio 247 Pferde aus 50 Nationen nehmen an den Spielen teil. Doch trotz 18-Stunden-Flug: Einen Jetlag haben die Tiere kaum. Angelika Nido Wälty

Kein Aufwand zu klein: Steve Guerdat mit Venard de Cerisy. Foto: Pau Barrena (Getty Images)

Noch hat Clooney seine Aufmerksamkeit nicht auf die bunten Stangen im Olympiaparcours gerichtet. Sondern auf die Äpfel und Karotten, die aufgefädelt an einer Schnur von der Stalldecke seines temporären Zuhauses in Tokio baumeln.

Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie der Schimmel, der Martin Fuchs zum EM-Titel getragen hat, geschickt versucht, die Leckereien zu fassen. Lange dauert das nicht: Pferdelippen verfügen über einen ausserordentlichen Tastsinn mit mehr Nervenzellen, als der Mensch in seinen Fingerspitzen hat.

Ohnehin sind die Vierbeiner hochsensible Lebewesen, die auf jede kleinste Veränderung in ihrer Umgebung reagieren. Dass sie in der Lage sind, in einem fernen Land Höchstleistungen zu erbringen, ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und ein grosser Vertrauensbeweis den Reitern gegenüber. «Nur schon deshalb sind wir verpflichtet, alles für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu unternehmen», sagt Thomas Wagner.