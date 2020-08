Nach einem Sommer im Norden kamen wir zurück in den Glanz dieser Stadt. Wir sahen das Strahlen der Fassaden und in den Strassen das dickflüssige Licht.

Wir haben den Sommer auf dem Land verbracht, unter einem Nussbaum sitzend, die Veränderung des Wetters betrachtet und sind in der Ostsee den Quallen ausgewichen. Als das Lamm Lasse starb, haben wir es von der Weide genommen, in eine Schubkarre gehoben, dem Lamm eine Blume auf den Bauch gelegt, bevor der Laster kam, dessen Fahrer die toten Tiere der Umgebung mit einem Kran in seinen Wagen lädt und aussieht, als hätte er am liebsten genau diesen Beruf, nur noch etwas lieber in den USA.