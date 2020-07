Legendäre Zürcher Discos – Erst kamen die Weltstars, dann feierte die Subkultur Die DJs sind zurück, da und dort wird wieder getanzt. Gerade deshalb wühlen wir weiter in der spannenden Geschichtenkiste des Nachtlebens. Teil 7: Das Big Apple. Thomas Wyss

Auch Didi Hallervorden, bekannt geworden durch die TV-Serie «Nonstop Nonsens» (1975–1980), war Gast im Big Apple. Foto: Archiv Albi Matter

Das Puff? Ein seltsamer Name für eine Disco – und doch hiess das Etablissement, das sich seit Mitte der 1970er-Jahre an der Baslerstrasse 80 in Altstetten befand, genau so. Schlimmer war, dass dessen Betreiber finanziell tatsächlich ein Puff machten. Und da kommt Albi Matter ins Spiel.