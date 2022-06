Startänzer am Ballett Zürich beendet Karriere – Erst tanzte er Romeo, jetzt verabschiedet er sich als böse Fee William Moore kam 2012 als Erster Solist ans Ballett Zürich, Ende Juni hört er auf. Der Tänzer liebte die Bühne – und erlebte trotzdem ein pulsierendes Zürich fernab des Balletts. Lea Schepers

Der 36-jährige Brite war zehn Jahre lang Erster Solist am Ballett Zürich. Foto: Ballett Zürich/Jos Schmid

William Moore will surfen gehen. Im September, für mindestens eine Woche. Und später im Herbst, wenn die Wellen in Europa erst richtig gut sind, spontan vielleicht nach Portugal oder weiter weg. Endlich wird der 36-Jährige Zeit dafür haben. Die letzten zehn Jahre stand er praktisch nonstop auf der Bühne des Opernhauses Zürich. Als Erster Solist tanzte er die ganz grossen Rollen: Wronski in «Anna Karenina», Mephisto in «Faust», Shakespeares Romeo. Letzteren tanzte er 2012 in seiner ersten Rolle am Ballett Zürich. Seine Performance begeisterte damals das Publikum. Dabei war er gerade erst in die Stadt gekommen.