Porträt Dominik Dusek – «Erst war die Musik, dann die Liebe» Der Autor verfasste Hörspiele, einen Roman, spielte in Bands, arbeitet beim Radio und liest im Riffraff aus seinem aktuellen Buch. Jean-Marc Nia

Dominik Dusek: Moderator, Autor und vor allem Musikliebhaber. Foto: Sabina Bobst

Musik ist die beständigste Begleiterin in Dominik Duseks Leben. Über sie schrieb er als Journalist von 2001 bis 2017 auch hier im «Züritipp». Treue Leserinnen erinnern sich vielleicht noch an ihn und seine Signatur «Ihr demütiger Musikredakteur». Und um Musik geht es auch in seinem aktuellen Buch, «Orgel und Ordnung. Ein Pamphloyd», aus dem er am Sonntag, 29.5., im Kino Riffraff liest. Dazu wird auch gleich noch ein Film gezeigt: «Pink Floyd: Live at Pompeii».