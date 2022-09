Nach dem Staatsbegräbnis der Queen – Erste Auslandsreise von Charles geplant – Entlassungen im Palast Während sich der neue König zur privaten Trauer nach Schottland zurückgezogen hat, laufen die Planungen für Charles› erste Auslandsreise. Ziel soll ein wichtiges EU-Land werden. Schlechte Nachrichten gibt es für enge Mitarbeiter der Queen.

König Charles III. vor dem Buckingham Palast in London: Seine erste Amtsreise könnte er bereits am kommenden Montag antreten. (10. September 2022) Foto: Chip Somodevilla (Getty Images)

Um die bilateralen Beziehungen nach dem Brexit zu stärken, soll der erste Staatsbesuch den neuen König Charles III. einem Zeitungsbericht zufolge nach Frankreich führen.

Das britische Aussenministerium sei sehr daran interessiert, die diplomatische Macht der Monarchie zu nutzen, um nach dem EU-Austritt die Brücken zu den wichtigsten europäischen Nachbarn zu stärken, schrieb der «Telegraph» am Mittwoch. Die Reise dürfte bereits im kommenden Monat stattfinden. Charles war am Rande der Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron eingeladen worden.

Der neue König plant Medienberichten zufolge, das Königshaus zu verkleinern. Die konservative Boulevardzeitung «Daily Express» berichtete, künftig dürften neben Charles (73) und seiner Königsgemahlin Camilla (75) nur noch Thronfolger Prinz William und dessen Ehefrau Prinzessin Catherine (beide 40) sowie Prinzessin Anne (72) und Prinz Edward (58) mit seiner Frau, Gräfin Sophie (57), eine Rolle spielen.

Laut einer Umfrage im Auftrag des «Express» findet das grossen Anklang in der Bevölkerung: Eine Rückkehr von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) in den engeren Kreis der Royals wünscht sich nur rund ein Drittel der Befragten. 57 Prozent wollen das ausdrücklich nicht.

Die Umfrage zeigt grosses Wohlwollen der Briten für ihr neues Königspaar. So sind 63 Prozent der Befragten überzeugt, Charles habe einen guten Start als Monarch gehabt. Sogar 69 Prozent waren zuversichtlich, dass er ein guter König sein werde. 58 Prozent trauen Camilla zu, in der Rolle als Königsgemahlin zu glänzen (Lesen Sie dazu auch: Von der meistgehassten Frau des Landes zur Queen Consort). Zwei Drittel (66 Prozent) der Briten unterstützen demnach die Staatsform der Monarchie. Immerhin knapp ein Viertel (22 Prozent) wollen sie abschaffen.

«The Fab Four reunited» titelten britische Medien: Thronfolger Prinz William (2.v.l.) und dessen Ehefrau Prinzessin Catherine (l.) gemeinsam mit Prinz Harry (2.v.r.) und Herzogin Meghan (r.) schlendern die Auffahrt zu Schloss Windsor herunter . (10. September 2022) Foto: Kirsty O’Connor (AFP)

Die Pläne für ein schlankeres Königshaus könnten allerdings weitere Bedienstete treffen. Die Nachrichtenagentur PA zitierte am Mittwoch aus einem Schreiben des königlichen Schatzmeisters Michael Stevens, dass «eine sehr kleine Minderheit von Angestellten (weniger als 20), die Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. persönlich zu Diensten waren» ihre Jobs verlieren könnte. Zuvor hatte bereits die Zeitung «Guardian» berichtet, dass wegen des Aufstiegs von Charles zum König bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner bisherigen Residenz Clarence House entlassen werden könnten.

Queen Elizabeth II. war am 8. September gestorben und am Montag nach einem Staatsbegräbnis auf ihrer Residenz Schloss Windsor beigesetzt worden. Charles flog Berichten zufolge am Dienstag auf seinen Landsitz in Schottland, um dort privat um seine Mutter zu trauern.

Ein neuer britischer Monarch besucht üblicherweise als erstes ein Commonwealth-Land, in dem er Staatsoberhaupt ist (Lesen Sie dazu auch: Ist das Commonwealth noch zu retten?). Allerdings hatte es schon nach Charles› Amtsantritt geheissen, er werde zuerst nach Europa reisen. Demnach ist im Frühling 2023 ein Besuch in Australien und Neuseeland geplant. Das letzte Wort über royale Reisen hat das Aussenministerium in London.

Der «Telegraph» berichtete, dass Charles sich sehr gut mit dem französischen Präsidenten Macron verstanden habe. Zudem könne der König dann das Augenmerk auf das als Grüne Mauer bekannte Baumpflanzprojekt in Afrika richten, das den Klimawandel bekämpfen soll und sowohl von Charles als auch von Macron unterstützt wird.

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.