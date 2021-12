Omikron in Zürich – Erste bestätigte Ansteckung im Kanton Bei einer aus Südafrika eingereisten Person ist die Omikron-Variante erstmals im Kanton bestätigt worden. Schweizweit gibt es weitere Fälle. UPDATE FOLGT

Die infizierte Person ist am 23. November aus Südafrika eingereist. Foto: Keystone/Christian Merz

Im Kanton Zürich ist eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus aufgetreten. Die betroffene Person befinde sich in Isolation, vier Kontaktpersonen seien in Quarantäne, teilten die Zürcher Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit.

Die betroffene Person reiste am 23. November aus Südafrika in die Schweiz ein. Zwei Tage später traten Symptome auf und einen weiteren Tag später liess sich die Person testen. Am Donnerstag wurde die Infektion mit der Omikron-Variante bestätigt.

Vier Fälle in der Schweiz

Es handelt sich um den ersten Fall im Kanton Zürich und den vierten Fall in der Schweiz mit der von der Weltgesundheitsorganisation WHO als «besorgniserregend» eingestuften Variante. Bis am Donnerstagmittag waren hierzulande drei Fälle mit der Omikron-Variante bekannt, und zwar je einer aus den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Land sowie Genf.

ema/SDA

