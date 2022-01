Neues Arbeitsmodell – Erste Firmen führen die Viertagewoche ein Konzerne wie Unilever zahlen neu für vier Tage Arbeit den vollen Lohn. Auch Angestellte mehrerer Schweizer Firmen kommen in den Genuss von mehr bezahlter Freizeit. Erich Bürgler

Aurelia Zihlmann und Andreas Ott vom Aargauer Grafikbüro A+O machen trotz der Viertagewoche meistens um 18 Uhr Feierabend. Foto: Michele Limina

Tod durch Überarbeitung. Dafür gibt es in der japanischen Sprache ein eigenes Wort: Karoshi. Ausgerechnet aus dem Land, in dem zahlreiche Fälle von Herzversagen auf zu viel Arbeit zurückgeführt werden, kam jüngst eine überraschende Nachricht. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic will die Viertagewoche auf breiter Basis einführen.

Andere internationale Firmen gehen in die gleiche Richtung. So hat der Nestlé-Konkurrent Unilever probeweise die Viertagewoche in Neuseeland eingeführt. Die Mitarbeitenden erhalten dabei den vollen Lohn. Der Hersteller von Knorr-Suppen und Lipton-Tee verspricht sich dadurch zufriedenere und auch effizientere Angestellte.