Captain Bauernschmidt an Deck – Erste Frau übernimmt Kommando auf Flugzeugträger Mit Captain Bauernschmidt hat zum ersten Mal eine Frau das Sagen auf einem nukleargetriebenen US-Flugzeugträger.

Kommandiert neuerdings die «USS Abraham Lincoln»: Marinepilotin Amy Bauernschmidt während der Antrittszeremonie. Foto: MC3 Jeremiah Bartelt / US Navy

Erstmals hat in den USA eine Frau das Kommando auf einem nukleargetriebenen Flugzeugträger übernommen. Bei einer Zeremonie in San Diego in der vergangenen Woche trat Amy Bauernschmidt ihre neue Position auf dem US-Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» an, wie die Navy mitteilte. Bereits im vergangenen Dezember war die Personalie bekanntgegeben worden. «Zum ersten Mal in der Geschichte der US Navy wird eine weibliche Kommandantin auf einen Flugzeugträger die Führung übernehmen», hiess es damals.

Bauernschmidt kennt die «USS Abraham Lincoln» bereits – sie war dort bereits zuvor als leitende Offizierin tätig. Auch das war eine Premiere. «Nur sehr selten in meinem Leben sass ich da und habe darüber nachgedacht, dass ich eine Frau bin, die das macht. Denn die meiste Zeit wurde ich nur als Marineoffizierin und Pilotin behandelt», sagte Bauernschmidt damals im US-Fernsehen. Die «USS Abraham Lincoln» ist mehr als 300 Meter lang und wurde 1989 in Dienst gestellt.

Bauernschmidt ist Marinepilotin und hat nach Angaben der Navy mehr als 3000 Flugstunden absolviert. Sie stammt aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und hat 1994 ihr Studium an der US Marineakademie abgeschlossen. Später machte sie noch einen Master an der Seekriegsakademie. «Wir alle brauchen einander und die verschiedenen Perspektiven, mit denen wir aufgewachsen sind und die wir einbringen, um uns zu einem grösseren, stärkeren und besseren Team zu machen», sagte sie einige Tage bevor sie die Führung auf dem Flugzeugträger übernahm über die Arbeit an Bord.

Hatte schon eine Premiere, als sie – ebenfalls auf der «USS Abraham Lincoln» – als leitende Offizierin tätig war. Amy Bauernschmidt bei der Antrittszeremonie. Foto: MC3 Jeremiah Bartelt / US Navy

Hat eine Schiffsbesatzung von 3200 Personen und fasst bis zu 85 Flugzeuge: Die «USS Abraham Lincoln» während einer Übung. (Archivbild) Foto: MC3 Jerine Lee / US Navy

SDA/oli

