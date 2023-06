Resultate aus Kappel und Steinmaur schon draussen

Eigentlich ist eine Sperrfrist bis 12 Uhr für die Veröffentlichung der Abstimmungs-Resultate vorgesehen, auch wenn diese gerade in kleineren Gemeinden zuweilen bereits vorher vorliegen. In Kappel am Albis und in Steinmaur sind die Resultat heute allerdings bereits um etwa Viertel vor elf Uhr aufgeschaltet worden. Wenigstens auf der Seite, auf der der Kanton die Resultate bekannt macht. Die Gemeinden selbst haben die Resultate auf ihren Homepages noch nicht aufgeschaltet. Um 11.45 Uhr kam dann noch Brütten.

In Steinmaur ist es ein Nein zum Pumptrack mit 60 Prozent der Stimmen, in Kappel ist es ein Ja zum Anschlussvertrag für die Übernahme der kommunalpolizeilichen Aufgaben durch die Stadt Affoltern am Albis mit 59 Prozent der Stimmen.