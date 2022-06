Wetterdienst warnt vor Unwettern – Zwei kräftige Gewitterzellen ziehen über die Schweiz Am Donnerstag werden in weiten Teilen der Schweiz heftige Gewitter erwartet. Meteorologen warnen vor Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Zum Teil heftige Gewitter und Regenfälle ziehen erneut über die Schweiz, wie hier in Stans im Kanton Nidwalden Anfang Juni. (5. Juni 2022) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die zweite Tageshälfte am Donnerstag wird stürmisch. Wetterdienste meldeten am frühen Abend Gewitter im Mittelland, Emmental, Berner Oberland, Appenzellerland und in der jurassischen Ajoie. Im Jura wurden Sturmböen von 97 km/h gemessen, wie SRF Meteo twitterte. Teilweise habe es auch gehagelt, so in den Kantonen Jura und Basel-Stadt. In der Nacht sei eine Kaltfront im Anmarsch, die kühle und feuchte Luft zu den Alpen bringt, wie SRF Meteo auf der Website schreibt.

Diese Kaltfront begünstigt die Entwicklung von Schauern und Gewittern, wie der Wetterdienst Meteonews meldete. Diese Gewitterherde könnten «lokal heftig sein mit Gefahr von Hagel und starken Windböen».

Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, erliess für den Donnerstagnachmittag, -abend und die erste Nachthälfte eine Unwetterwarnung der zweithöchsten Stufe drei, wie es auf Twitter mitteilte.

Die Wetterdienste erwarteten Starkregen, Sturmböen und Hagel. Bei derartigen Wetterereignissen mit starker Blitzaktivität sollten sich Menschen von Masten, Kreten, Bäumen, Türmen und anderen Erhebungen fernhalten. Von Aufenthalten im Wald ist abzusehen. Auf offenem Gelände Überraschten rät Meteoschweiz bei vielen Blitzen zum Niederkauern.

Hagelschäden für 20 Millionen im Juni Infos einblenden Häufige Hagelwetter haben neben einer Hitzewelle den Juni geprägt. Die Versicherung Schweizer Hagel registrierte rund 4000 Schadenfälle im Umfang von 20 Millionen Franken. Für eine Aussage über das Hageljahr 2022 sei es aber noch zu früh, wie die Genossenschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Hagelwetter suchten vor allem die Kantone Waadt, Jura, Bern, Luzern, Zürich und Schaffhausen heim. Die grösste von Hagel betroffene Fläche des Monats wurde bereits am 5. Juni registriert. Aber auch während und nach der Hitzewelle am 15., 21., 22. und 23. Juni wurden grössere Flächen verhagelt. Schweizer Hagel versichert rund 29'000 Landwirtschaftsbetriebe in der in der Schweiz gegen Hagel und andere Elementarschäden. Damit deckt die Versicherung etwa 70 Prozent der offenen Ackerflächen ab. Von den Dauerkulturen sind je nach Produkt und Kanton 30 bis 80 Prozent der Flächen versichert, bei den Grasflächen sind es 10 Prozent. Am höchsten ist die Nachfrage im Acker- und Weinbau.



SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.