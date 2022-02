Sweet Home: 10 Erste-Hilfe-Tipps – Wach auf, Balkon! Lust auf schmutzige Hände, freundliche Primeln und einen Kaffee an der Sonne? Dann eröffnen Sie die Balkonsaison. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Immergrünes Efeu

Sofort grün: Efeupflanzen, die Sie in Töpfen mithilfe von Topfhaltern ans Geländer hängen, helfen schnell. Foto über: Franzon du Rietz

Mit dem Frühlingswetter, das sich manchmal schon zeigt, sehe ich viele, die beginnen, in ihren Gärten zu jäten, zu schneiden und herumzuwerkeln. Das geht auch auf dem Balkon. Unsere kleinen Outdoornestchen werden nämlich im Winter arg vernachlässigt. Die richtige Saison, in der man Balkone bepflanzt, lässt zwar noch eine Weile auf sich warten. Doch unsere Ungeduld, die Lust, etwas blühen zu sehen oder den Kaffee in der Sonne zu geniessen, ist gross. Diese Tipps und Ideen können Sie bereits jetzt umsetzen und somit dem Balkon eine erste Hilfe bieten – sodass er wieder aktiv benutzbar wird.