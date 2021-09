Abstimmung Stadt Zürich – Erste Resultate: Riesige Unterstützung für neuen Blaulichtstützpunkt Mit der neuen Wache Nord sollen die Einsatzzeiten der Feuerwehr und Sanität sinken. Wir berichten laufend über die Stadtzürcher Abstimmungsresultate. Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Die ersten Resultate der Volksabstimmung über den 107-Millionen-Kredit für die Wache Nord deuten auf ein überklares Ergebnis hin: Die Kreise 1+2, 3, 4+5, 6, 9 und 11 haben mit Ja-Anteilen zwischen 89,6 und 92,4 Prozent zugestimmt. Speziell: Der betroffene Stadtkreis, der vom besseren Service der Blaulichtorganisationen profitieren soll, stimmt etwas weniger überzeugt zu als jene, die gar nicht betroffen sind.

Dank dem neuen Stützpunkt an der Binzmühlestrasse 156 in Oerlikon soll die Zehn-Minuten-Regel in den nördlichen Quartieren Zürichs besser eingehalten werden. Sanität und Feuerwehr von Schutz & Rettung Zürich haben den Auftrag, spätestens zehn Minuten nach Alarmierung am Einsatzort zu sein, was im wachsenden Norden der Stadt nicht immer gelingt (lesen Sie hier Näheres dazu).

Schneller zum Feuer oder zur Patientin gelangen: Ausfahrt für die Einsatzwagen der geplanten Wache Nord an der Binzmühlestrasse. Visualisierung: Maaars Architektur

Im Vorfeld war der Bau der neuen 24-Stunden-Wache im Grundsatz nicht bestritten. Doch FDP, GLP und EVP hatten Vorbehalte wegen der Kosten. Im Besonderen die Freisinnigen kritisierten Planungsfehler und eine «Kostenexplosion». Ursprünglich hatte die Stadt Zürich die Kosten auf 48 Millionen Franken geschätzt. Der Bau selbst kostet nun 85 Millionen.

Mit weiteren Kostenpunkten wie der Altlastensanierung des Grundstücks kommt man nun auf 107 Millionen.

Schliesslich beschlossen alle Parteien ausser der FDP die Ja-Parole zum Kredit. Einzig die Freisinnigen beschlossen Stimmfreigabe.

Bezug im Jahr 2025

Der Bau kann Anfang 2022 starten. Die Blaulichtorganisationen können den neuen Stützpunkt voraussichtlich 2025 beziehen.

Derzeit bestehen die Wache Süd beim Sihlhölzli, die Wache Zentrum am Neumühlequai und die Wache am Flughafen. Die Stadt plant eine Erweiterung der Wiediker Wache Süd für 42 Millionen. Dieser Kredit kommt voraussichtlich im Frühling 2023 vors Volk.

Weiter sind neue Stützpunkte in Zürich-West und südöstlicher im Raum Hegibachplatz geplant.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang in derselben Funktion beim Winterthurer «Landboten» tätig. @pu20000

