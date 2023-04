Goldgräber-Stimmung – Erste Stromfirmen suchen in Zürich Grundstücke für ihre Windräder Stromversorger sondieren die Gebiete für Windkraft im Kanton Zürich und machen den Landeigentümern konkrete Angebote. Etwa am Bachtel – einem Schutzgebiet. Martin Huber

Die Zürcher Ökostrom-Offensive sieht rund 120 grosse Windräder auf Hügeln im Kanton vor. Im Bild: Eine 150 Meter hohe Windkraftanlage auf dem Mont-Soleil bei Saint-Imier im Kanton Bern. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Der Anruf kam Ende Januar, wie der 64-jährige Landwirt aus dem Zürcher Oberland berichtet. Am anderen Ende der Leitung: ein Mitarbeiter der Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW). «Er erkundigte sich, ob wir uns allenfalls Windräder auf unserem Land am Bachtel vorstellen könnten», erzählt der Mann, der seinen Namen und den Standort seines Hofes nicht in der Zeitung lesen will – aus Angst vor negativen Reaktionen aus dem Umfeld, wie er sagt. Das Thema Windkraft lasse derzeit die Emotionen in seiner Gemeinde hochgehen. Die Kontaktaufnahme sei «höflich und professionell» gewesen, sagt der Grundeigentümer.