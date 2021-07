CL-Quali, Rückspiel - Siebatcheu bringt YB früh in Führung

Im Hinspiel – es war der erste Ernstkampf unter dem neuen Trainer David Wagner – kamen die Young Boys in Bratislava nicht über ein 0:0 hinaus: Die neue Ära begann harzig. Dass der Schweizer Meister durchaus torgefährlich auftreten kann, zeigte er dann unter der Woche beim 4:3-Spektakel beim FC Luzern. Bedenklich war dort hingegen die Anfälligkeit in der Defensive: vergangene Saison kassierte YB nie drei Gegentore in einem Spiel. Wenn nun die Slowaken in Bern gastieren, brauchen die Berner wieder einen Sieg, um in die nächste Qualifikationsrunde vorzudringen. Ein Unentschieden gibt es nicht, da seit dieser Saison die Auswärtstorregel abgeschafft worden ist. (mb)