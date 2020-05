Kantonsschule Knonauer Amt?

Das Knonauer Amt strebt seit Jahren eine eigene Kantonsschule in Affoltern am Albis an. Nun soll der Regierungsrat das Potential einer solchen Schule prüfen. Ein entsprechendes Postulat hat der Kantonsrat ohne Diskussion überwiesen. Und das ist ein Erfolg.

Der Regierungsrat hat 2017 das gleiche Begehren - eine Petition mit 4000 Stimmen - bereits einmal abgelehnt. Die Begründung: Die Schülerzahlen seien zu gering, die Voraussetzungen für eine Mittelschule also nicht «zwingend »gegeben.

Heute zeichnen die Prognosen in Sachen Bevölkerungswachstum ein anderes Bild. Die Postulanten rechnen mit mindestens 600 Schülerinnen und Schülern im Knonauer Amt. Rechnet man Schülerinnen und Schüler aus den angrenzenden Kantonen dazu, stiege die Zahl auf 1000. Dies entspricht nach den Vorstellungen des Kantons der idealen Grösse eines Gymnasiums.

Kleine, übersichtliche Kantonsschulen sind auch im Sinne von Bildungsforschern. An Schulen mit über 1200 Schülerinnen und Schülern bleibe oft zu wenig Raum und Zeit, dass die Lehrkräfte ein persönliches Verhältnis zu den Jugendlichen aufbauen könnten. (ema)