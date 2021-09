Kolumne Katja Früh - Erster Schultag

Am Mittag ging die ganze Familie Butter Chicken mit Naan essen, eines seiner Leibgerichte. Wir fragten ihn natürlich aus und er antwortete so einsilbig, wie es sich für einen coolen Jungen gehört. Aber man merkte, wie sehr er sich freut und wie stolz er ist.

Morgens hatte er seine Mutter angeleitet wie sie sich zu benehmen hat, wenn sie in die Schule kommt, nämlich wie im Restaurant. Dabei muss er sich jetzt benehmen, immerzu, bis er erwachsen ist. Ein leichter Hauch von Traurigkeit fällt mich unversehens an, und die verschwommene Erinnerung an meinen ersten Schultag kommt auf. Wie verloren ich mich gefühlt habe. Meine Eltern waren irgendwo, ich glaube in New York, und unser Hausmädchen begleitete mich. In der Nacht hatte ich Albträume, an die ich mich bis heute erinnere. Die Lehrerin war, wie man sie in schlechten Filmen sieht, alt und furchteinflössend, mit einem Stock haute sie auf die Wandtafel. Einmal malte ich eine rote Kuh, da wurde ich gerügt und die anderen Kinder lachten mich aus. Kühe sind braun.