November bringt Wetter-Umschwung – Erster Wintereinbruch in den Schweizer Bergen In den östlichen Alpen ist am Montag Schnee bis auf eine Höhe von unter 1500 Meter gefallen. Und das Wetter-Telefon mit der Nummer 162 gehört der Vergangenheit an.

Der Winter hat sich angekündigt: Bild vom Nachmittag aus dem bündnerischen Arosa. Foto: Twitter MeteoNews

Am Montag kam es in den Kantonen Graubünden und Wallis, Teilen der Westschweiz sowie im gesamten Alpenraum zu Schneefällen. Bis auf 1500 Meter habe es geschneit, in Bündner Bergtälern könnte es sogar bis auf 1200 Meter Schneefall geben, meinte Roger Perret von Meteonews gegenüber 20 Minuten.

An manchen Orten schneie es weiter. In Arosa seien 15 Zentimeter Neuschnee gefallen, erklärte Perret. Auch SRF Meteo twitterte am Nachmittag, dass es kräftigen Schneefall und winterliche Strassenverhältnisse gebe und zeigte ein Bild von Davos.

In tieferen Lagen dürfte es vorerst keine winterlichen Verhältnissen geben. «Obwohl die Schneefallgrenze sinkt, kann man im Flachland bis Mitte November sicher nicht mit Schnee rechnen», erklärte Perret. Wie es danach aussehe, sei noch nicht klar.

Mit Hilfe von Schneekanonen könnten am Wochenende die ersten Skipisten eröffnet werden, so der Meteorologe. In den Bergen sei bis dahin mit erneuten Schneefällen zu rechnen, zudem sinke im Verlaufe der Woche die Schneefallgrenze bis auf 1000 oder sogar 800 Meter.

Lokal mehr Niederschläge als im ganzen Oktober

Im Gegensatz zum trockenen Oktober hat der erste Tag im November also viel nasser begonnen. In gewissen Teilen der Schweiz gab es lokal mehr Niederschläge als im gesamten vergangenen Monat. «Bereits am ersten Tag brachte eine Kaltfront im ganzen Land Regen und Schnee», meldete SRF Meteo. In den kommenden Tagen würden immer wieder Staffeln feuchter Luft über die Schweiz hinweg ziehen. Deshalb müsse man mit weiteren Schnee- und Regenfällen rechnen.

Schnee komme selten alleine, zumindest in den Bergen, schreibt Meteo Schweiz zum ersten Tag im neuen Monat.

Der Wetterdienst hielt zudem auf Twitter fest, dass die in der Vergangenheit beliebte Telefonnummer 162 ab dem 1. November 2021 in den verdienten Ruhestand gehen dürfe. Mehr als drei Jahrzehnte lang gab diese Nummer solide Informationen zum Wetter – heutzutage existieren Apps oder andere Informationsquellen.

fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.