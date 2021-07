Was beim FCB alles neu geworden ist

Es ist ja nicht so, dass der FC Basel in den letzten Jahren einen grundsoliden Eindruck hinterlassen hätte. Aber mit dem neuen Besitzer David Degen ist noch einmal mehr Bewegung in den FCB gekommen. Vor allem, was die Mannschaft betrifft. Wenn Sie den Überblick verloren haben, empfehle ich unseren Übersichtsartikel: So baut David Degen die Mannschaft des FC Basel um.