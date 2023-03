Sterbehilfe im Gefängnis – Erstmals ist ein Gefangener mithilfe von Exit gestorben Ein im Kanton Zürich verurteilter, verwahrter Mann hat begleiteten Suizid begangen. Für viele andere lebenslänglich Verwahrte dürfte Sterbehilfe jetzt zum Thema werden. Jigme Garne

Die Justizvollzugsanstalt Bostadel im Zuger Hinterland: Hier beschloss der Verwahrte, nicht mehr länger leben zu wollen. Foto: Fabienne Andreoli

Lange Zeit war unklar, ob Gefangene in der Schweiz mit Sterbehilfe ihr Leben beenden dürfen. Nun ist erstmals ein Mann im Justizvollzug mithilfe von Exit gestorben. Wie die «Wochenzeitung» berichtet, handelt es sich um einen im Kanton Zürich verurteilten Mann. Er war in der Justizvollzugsanstalt Bostadel im Kanton Zug untergebracht und wurde dort verwahrt. Der assistierte Suizid wurde am 28. Februar ausserhalb der Gefängnismauern durchgeführt.